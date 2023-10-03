رئيس اتحاد العمال: "حكاية وطن" رصد إنجازات الدولة المصرية فى مختلف المجالات

واكد رئيس عمال مصر، فى بيان، أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على توفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التى تواجه الوطن فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى جاءت قوية وحملت رسائل عديدة وهامة، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى جعلت الجميع يفتخرون بها سواء على المستوى السياسى أو المستوى الاقتصادى أو البنية التحتية والمشاريع العملاقة فى كل المجالات التى يشهدها الوطن.

وأكد رئيس عمال مصر، تأييده التام لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة، من اجل استكمال الإنجازات التى وصلت لعنان السماء والجمهورية الجددية التى يشيدها، مشيدا بحضور كل الوزراء والمسؤولين لمؤتمر حكاية وطن للتوضيح للشعب المصرى حجم ما تحقق وحجم ما أنجز لصالحه خلال سنوات قليلة.

كان قد شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، فى مؤتمر "حكاية وطن"، والذى عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية فى مختلف المجالات.