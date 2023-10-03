دراسة :الجلوس لمدة 10 ساعات يوميا يزيد من خطر الإصابة بالخرف

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية JAMA ، أن الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين يجلسون أقل، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

قال الدكتور كونال بحراني، مدير طب الأعصاب، بالهند، إن نمط الحياة المستقر، الذي يتضمن فترات طويلة من الجلوس وقلة النشاط البدني، يمكن أن يكون له العديد من الآثار السلبية على الدماغ.

ونعرض الآثار السلبية لنمط الحياة المستقر "الجلوس الطويل وقلة النشاط البدنى" على صحة الدماغ:



1. التدهور المعرفي



أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة هم أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي وحالات مثل الخرف ومرض الزهايمر، تم ربط النشاط البدني المنتظم بتحسين الذاكرة والانتباه والوظيفة الإدراكية.

2. المزاج

من المعروف أن النشاط البدني يفرز مادة الإندورفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، عندما تجلس طوال الوقت، يتم تقييد تدفق هذه الهرمونات، وينتهي الأمر بالشعور بالانخفاض .

3. الصحة النفسية



نمط الحياة المستقر يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي عدم النشاط إلى التوتر وانخفاض الصحة العقلية بشكل عام.

4. انخفاض تدفق الدم



النشاط البدني يزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، عندما تكون خاملاً، يمكن أن يتأثر تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى انخفاض توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا الدماغ، وهذا يمكن أن يؤثر على الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام.

5. انخفاض مرونة الدماغ



يعزز النشاط البدني المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه، وهذا أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة وتنمية المهارات، نمط الحياة المستقر يمكن أن يعيق المرونة العصبية ويجعل من الصعب على الدماغ التكيف مع التحديات الجديدة.

6. السمنة والاضطرابات الأيضية



غالبًا ما ترتبط الحياة المستقرة بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي المختلفة مثل مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون لهذه الحالات تأثير سلبي على صحة الدماغ، بما في ذلك زيادة خطر الضعف الإدراكي.

7. اضطرابات النوم



قلة النشاط البدني يمكن أن تعطل أنماط النوم. قلة النوم يمكن أن تضعف الوظيفة الإدراكية، وتقوية الذاكرة، والتنظيم العاطفي، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات المعرفية والمزاجية.

8. زيادة التوتر



يمكن أن تساهم أنماط الحياة المستقرة في الإجهاد المزمن، والذي يرتبط بالتغيرات الهيكلية والوظيفية في الدماغ، وخاصة في المناطق المرتبطة بتنظيم الذاكرة والعاطفة.