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خفير مصنع بأبو النمرس ينهى حياة سائق صاحب العمل بسبب مضايقة عاملة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:06 م
خفير مصنع بأبو النمرس ينهى حياة سائق صاحب العمل بسبب مضايقة عاملة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى خفير خاص حياة سائق، بمنطقة أبو النمرس، نتيجة خلافات بينهما، حيث أطلق عليه النار ما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل مصنع بمنطقة أبو النمرس، توجه رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجني عليه، يعمل سائقًا لمالك المصنع، وعثر عليه مصابا بطلق ناري تسبب في إنهاء حياته.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن خفير خاص يعمل بالمصنع، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة مضايقة المجني عليه لعاملة بالمصنع، ما دفع الخفير للتشاجر معه، وإطلاق النار عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 


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أبو النمرس

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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