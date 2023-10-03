اليوم السابع
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حملات موسعة للطب البيطرى فى الأقصر على محال الجزارة والمطاعم

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:07 ص
حملات موسعة للطب البيطرى فى الأقصر على محال الجزارة والمطاعم مصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك - أرشيفية.
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملاتها  للتفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، حيث تم ضبط 224 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمده ودواجن ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .
 
 

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