اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:10 م
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حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن فى مركز أبوقرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:43 م
حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن فى مركز أبوقرقاص بالمنيا حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بنى حسن
المنيا-حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، خاصة مع بدء العام الدراسي وتوافد الطلاب والمدرسين على استخدام المعديات.

في هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث تم التفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والتأكيد على التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

من جانبه، أكد تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، على الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات ، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.
 
 
 
 


 

 


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