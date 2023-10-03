حكاية وطن.. جهود وزارة الرى لمواجهة التحديات المائية خلال 9 سنوات

كتبت أسماء نصار

قدمت وزارة الموارد المائية والري جهوداً كبيرة، على مدار 9 سنوات في مواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى 21 مليون م3/ يوم .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:-

1- انتهت الوزارة من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم ، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

2- نفذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل الأعمال الترابية والصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، وإنشاء 3 قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وإنشاء 7 كبارى ، و 6 سحارات، و 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارىء، و 36 من الأعمال التكميلية “بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ .

3- يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر و 18 محطة رفع .

3- يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم “عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر) ، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.