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حكاية وطن.. أسواق حضارية متطورة فى محافظة الجيزة لتوفير السلع ومحاربة الغلاء

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:50 ص
حكاية وطن.. أسواق حضارية متطورة فى محافظة الجيزة لتوفير السلع ومحاربة الغلاء أسواق حضارية جديدة في بولاق الدكرور
كتبت – مرام محمد

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نجحت محافظة الجيزة في الانتهاء من أعمال تنفيذ أسواق حي بولاق الدكرور النموذجية الجديدة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الأسواق العشوائية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة الغلاء والاحتكار، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن خطة الحكومة.
 
الأسواق الجديدة تم إنشاءها في حي بولاق الدكرور، تشمل سوق راشد المراغى الحضاري الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2، تستوعب حوالي 30 محلاً حضارياً وغرفاً إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى الكائن بشارع الملكة على مساحة 800م2 تقريبا، والذي يستوعب 21 محلاً ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت إنشاء 11 سوق حضاري جديد بإجمالي مساحة 9150م2 على عدد من القطع الأراضى التى تم تخصيصها للمحافظة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمى للمواطنين، وأهمها أسواق حضارية بديلة للعشوائية ترتقي بالصورة الحضارية للمحافظة.

الجيزة

محافظة الجيزة

أسواق حضارية

أسواق نموذجية

أسواق عشوائية



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