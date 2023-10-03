حكاية وطن.. أسواق حضارية متطورة فى محافظة الجيزة لتوفير السلع ومحاربة الغلاء

كتبت – مرام محمد

نجحت محافظة الجيزة في الانتهاء من أعمال تنفيذ أسواق حي بولاق الدكرور النموذجية الجديدة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الأسواق العشوائية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواجهة الغلاء والاحتكار، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن خطة الحكومة.

الأسواق الجديدة تم إنشاءها في حي بولاق الدكرور، تشمل سوق راشد المراغى الحضاري الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2، تستوعب حوالي 30 محلاً حضارياً وغرفاً إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى الكائن بشارع الملكة على مساحة 800م2 تقريبا، والذي يستوعب 21 محلاً ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.