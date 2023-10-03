توسعة شاملة ورصف للطرق الموازية لمحور عمرو بن العاص فى الطالبية والهرم

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة بمعدلات تنفيذ عالية، تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الموازية لمحور عمرو بن العاص الجديد، أحد أبرز مشروعات الطرق التى تنفذ بمحافظة الجيزة، حيث يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

تجرى أعمال التطوير ورفع الكفاءة لـ4 شوارع بأحياء الطالبية والهرم، وهي شارع الشيخ أحمد نصر، وشارع المحولات ترسا، وشارع الثلاثيني، وشارع المطبعة، ويشمل التطوير أعمال رصف وإنشاء أرصفة مشاة ورفع كفاءة الطرق الملاصقة للعقارات الواقعة بجوار المحور، بالإضافة إلى إنشاء عدد من ساحات الانتظار جارٍ الانتهاء من تنفيذها بإجمالي 10 ساحات لمنع الوقوف العشوائي للمركبات بمسار الطريق بعد افتتاح وتشغيل المحور.

ويستهدف مشروع محور عمرو بن العاص ، زيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى، ما يساهم فى خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر أكتوبر 2023، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالى للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024.