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تفاصيل جهود التعليم العالى لتطوير نظم التقويم والامتحانات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:00 ص
تفاصيل جهود التعليم العالى لتطوير نظم التقويم والامتحانات وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات التسع الماضية، وذلك  للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وتمثلت فى: -
 
1- إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى، بمخصصات مالية بلغت قيمتها 4.4 مليار جنيه، وذلك بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلى لجميع طلاب الجامعات فى جميع التخصصات.
 
2- إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات لتطبيق وتعميم بنوك الأسئلة والاستفادة من التطور التكنولوجى فى نظم القياس والتقويم.
 
3- لم تتوقف جهود الدولة عند تطوير نظام الامتحانات والتقويم فقط بل امتدت إلى تطوير سياسات القبول بالجامعات وفى خلال السنوات الماضية تم تطوير نظام تنسيق قبول الطلاب ليكون أكثر كفاءة حيث تم تحويله إلى نظام إلكترونى وهو ما جعله ينجح فى قبول الأعداد المتزايدة حتى بلغت أكثر من 800 ألف طالب فى العام الدراسى 2020/2021 .
 
 

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