تعرف على وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى جامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف طفرة كبيرة فى مجال الصحة والمستشفيات ، خلال العشر سنوات الأخيرة ، الأمر الذى انعكس بصورة جيدة على المواطن بالمحافظة.

وشهدت مستشفيات جامعة بنى سويف افتتاح وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى جامعة بنى سويف، بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه وحدة غسيل الكلى للأطفال، هى الأولى على مستوى مُستشفيات مُحافظة بنى سويف.

وتضم وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى جامعة بنى سويف 8 أجهزة للغسيل الكلوى، و 8 أسرة وتمُثل إضافة هامة لمنظومة الخدمة الطبية بمُستشفيات الجامعة.

وتضم الوحدة 7 قاعات للغسيل الكلوى بالوحدة، وتضم 44 ماكينة غسيل كلوى موزعة ما بين؛ ماكينة واحدة للغسيل الدموي السالب، وماكينات للغسيل الدموي الحاد، وماكينات للغسيل الدموي المُوجب، وماكينات عزل وفصل البلازما؛ لخدمة المرضى والأمراض المناعية وماكينات للغسيل البريتونى، والتى تعد فريدة من نوعها على مستوى مُحافظة بنى سويف، وماكينة غسيل غرفة السونار، مؤكدًا على ضمان توفير المُتابعة المُستمرة والبروتوكولات العلاجية المُناسبة للمرضى.