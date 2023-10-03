تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع ابنى عم فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة بأطفيح، ما أدى لمصرع شابين، وتم إعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارة، وأشارت التحريات والمعاينة، أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق ووقع الحادث.

وتوصلت تحريات راجل المباحث أن الشابين المتوفيين أبناء عمومة، يقيمان بإحدى قرى أطفيح، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثتين، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بمنطقة أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث وبصحبتهم رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة يستقلها شابين، مما أسفر عن مصرعهما.

حدد رجال المباحث هوية الشابين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإخطار أفراد أسرتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.