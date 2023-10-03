وارسو (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى، اليوم الثلاثاء، فرض قيود حدودية مؤقتة مجددا مع سلوفاكيا، للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الوزير- وفق "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية- أن الحكومة قررت الاستمرار في إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليل، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش السيارات الوافدة بأقل قدر من الإزعاج لمواطني البلاد ومواطني دول الاتحاد الأوروبي. وقال إن محاولات الدخول بشكل غير شرعي من سلوفاكيا زادت بنسبة 1000% تقريبا منذ العام الماضي، ووصل بعض المهاجرين إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، مضيفا أنه تم احتجاز 551 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

من جانبه أعلن رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا اليوم الثلاثاء، تطبيق قيود حدودية مع سلوفاكيا بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من الحدود.

وعلل رئيس الوزراء القرار بأنه سيزيد من أمن مواطني التشيك، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية فيت راكوشان أن الفحوص ستجرى بشكل عشوائي على طول الحدود المشتركة مع سلوفاكيا.

يشار إلى أن التشيك فرضت قيودا وتفتيشات حدودية مع سلوفاكيا في الفترة ما بين سبتمبر وحتى فبراير الماضيين.