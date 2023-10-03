بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية

كتبت - نورا فخرى

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ستشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، تمهيداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان البالغ عددها 25 لجنة برلمانية في ذات اليوم.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في مادته (42) تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة القانونية، تُقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ووفقا للمادة (41) من اللائحة، يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.