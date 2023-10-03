وقال بايدن خلال اجتماع الحكومة الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن الكونجرس وقع على مشروع قانون الإنفاق لابقاء الحكومة مفتوحة " .

وأضاف " أنه لحسن الحظ أقر الكونجرس ووقع على مشروع قانون الإنفاق لابقاء الحكومة مفتوحة، وهذه أخبار جيدة للشعب الامريكي ولم يتم الاغلاق وقد تم تجنب ازمة على الاقل مؤقتا مما أنقذ ملايين الأمريكيين من الام لا داع لها ".

وحث الرئيس الأمريكي كل الجمهوريين في الكونجرس على عدم الانتظار 44 يوما، قائلا " لا تضيعوا الوقت كما فعلتم هذا الصيف والرجاء احترام الصفقة التي أبرمت قبل بضعة أشهر ".