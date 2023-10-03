انطلاق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بعد قليل

كتب محسن البديوى

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بفندق سفير الدقي، لاستعراض رؤيته وتوضيح خطته الانتخابية.

ويحضر المؤتمر الصحفي، عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وكان فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد التقى السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان ومساعدته.

تناول اللقاء العلاقات المصرية الألمانية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تطرق النقاش إلى الوضع العام في مصر والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتناول الحديث العلاقات بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب في ألمانيا وعدد من الدول الصديقة.

حضر اللقاء محمود سامي؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، وباسم كامل، الأمين العام للحزب.