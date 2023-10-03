"اليوم السابع" يطلق أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024.. إنفوجراف

أطلق اليوم السابع أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024، لتقدم متابعة شاملة ووافية ودقيقة لكل ما يخص الانتخابات الرئاسية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد مهام بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024.

•أطلق اليوم السابع أكبر بوابة لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024، لتقدم متابعة شاملة ووافية ودقيقة لكل ما يخص الانتخابات

• تضم البوابة مجموعة من الأبواب تقدم من خلالها رؤية شاملة لكل فعاليات العرس الديمقراطى

•تقدم بوابة الانتخابات فى "الطريق إلى الرئاسة" خدمات تتمثل فى كل ما يخص تعليمات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وكل ما يخص طرق التصويت

•ترصد فى "الانتخابات الرئاسية" كل أخبار رئاسة الجمهورية، فضلا عن باب "حملات ومؤتمرات" الذى يرصد كل ما يخص حملات المرشحين للرئاسة، ونشاط المرشحين، والمؤتمرات الانتخابية، وبرامج المرشحين

• باب "انتخابات TV" يرصد كل لقطات الفيديو الخاصة بالوقائع والأحداث والمناسبات التى تدور فى فلك العرس الديمقراطى وتغطية البرامج التليفزيونية

•باب "مصر تنتخب" يقدم وجبة تثقيفية تاريخية عن رئاسة مصر ورؤسائها السابقين