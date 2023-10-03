النيابة تستدعى ملاك المحلات بسوق السيدة زينب المحترق لسؤالهم حول الواقعة

كتب سليم على

استدعت نيابة السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة ، شهود العيان وملاك المحلات والباكيات التي احترقت في سوق تجارية خلف مسجد السيدة مما تسبب في خسائر فادحة خلف، لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بحصر الخسائر والتلفيات.

وقررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وتقدير الخسائر والكشف عن ملابسات وأسباب الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.