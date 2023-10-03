النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسببت فى مصرع وإصابة 9 بالتجمع

كتب أحمد حسني -أسماء شلبى

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص التجمع، الذي تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكانت النيابة عاينت موقع الحادث بها في منطقة التجمع الأول، كما تحفظت على سائق السيارة للاستماع إلى أقواله، و استعلمت النيابة عن حالة المصابين.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أخرين بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.