اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:07 م
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النمسا تفرض رقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:24 م
النمسا تفرض رقابة على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر
أحمد علوى

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أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه سيتم تنفيذ عمليات مراقبة الحدود مع سلوفاكيا اعتبارًا من اليوم.


وقال كارنر - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإغلاق الطرق التي يستخدمها المهربون. 


وذكر الوزير أن جمهورية التشيك وبولندا اتخذتا إجراءات مشابهة اليوم لفرض ضوابط على طول حدودهما مع سلوفاكيا بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وملاحقة أنشطة التهريب.


يشار إلى أن النمسا تستخدم الطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود مع دول الجوار كما تكثف الحملات الأمنية لملاحقة تجار البشر مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء هذا العام.


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