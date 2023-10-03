اليوم السابع
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النائب العام يستقبل مفتي الجمهورية ووزير العدل السابق لتهنئته على المنصب الجديد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 07:40 م
النائب العام يستقبل مفتي الجمهورية ووزير العدل السابق لتهنئته على المنصب الجديد النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
 
كما استقبل النائب العام المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق.
 
وقد رحب النائب العام بضيفيْه الكريميْن، اللذيْن قدما التهنئة لتوليه مهام منصبه.
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النائب العام ومفتي الجمهورية
 
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النائب العام ومفتي الجمهورية
 
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النائب العام والمستشار حسام عبد الرحيم
 
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النائب العام ومفتي الجمهورية

 

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النائب العام والمستشار حسام عبد الرحيم

 
 
 
وولد المستشار محمد شوقى فى التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.
- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.
- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 اصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الاول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
- عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.
- تدرج في الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.
- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.
- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.
- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
 
كما استقبل النائب العام المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق.
 
وقد رحب النائب العام بضيفيْه الكريميْن، اللذيْن قدما التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

النائب العام

النيابة العامة

وزير العدل

المستشار حسام عبد الرحيم

مفتي الجمهورية



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