الموافقة على عقد التأمين الصحى لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته لبداية عام دراسي جديد بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة قناة السويس، مثمناً جهود منتسبي جامعة القناة في إدارة فعاليات الزيارة على أكمل وجه حتى تظهر الجامعة بهذا المظهر المشرف مؤكداً أن تلك الزيارة تُشكل دافع كبير لجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبذل مزيد من الجهد نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة.

جاء ذلك خلال مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والذي عُقد بقاعة مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس إدارة ملف الجامعة الأهلية.

بدأ المجلس بمتابعة سير العمل داخل كليات الجامعة الأهلية حيث أكد الدكتور ناصر مندور على إنتظام الدراسه وسير العمل وفقاً للجداول المعلنه، مع عقد لقاءات تعريفيه للطلاب الجدد بمقر جامعة القناة والجامعة الأهلية .

وخلال المجلس، تم الموافقة على عقد التأمين الصحي لجميع طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والذي يشمل تغطية طبية شاملة للطلاب .

كما عرض المجلس، تقرير تفصيلي حول زيارة لجنة قطاع التمريض من المجلس الأعلى للجامعات لكلية التمريض بالجامعة الأهلية.

هذا ووافق المجلس على قيد الطلاب الباقون للإعادة بكلية الطب على اللائحة الجديدة للكلية.



الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس



رئيس جامعة قناة السويس



مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (1)



مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (2)



مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (3)



مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (4)



مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (5)