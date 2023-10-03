المصرى للشئون الخارجية: دبلوماسية مصر لعبت دورا كبيرا فى حرب 73 لاستعادة الأرض

(أ ش أ)

أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير محمد العرابى، أهمية الدور الكبير الذى لعبته الدبلوماسية المصرية النشطة والحكيمة فى استعادة مصر لكامل سيادتها على أرض سيناء خلال فترة حرب 1973 .

جاء ذلك في كلمة السفير العرابي، بالجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها المجلس المصرى للشئون الخارجية اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، بعنوان "دبلوماسية الحرب والسلام.. خمسون عامًا على حرب 1973" ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري .

ولفت العرابي إلى نجاح الدبلوماسية المصرية في توظيف قدرتها وخبرتها وإمكاناتها، قبل وبعد وأثناء حرب اكتوبر، لاستعادة سيناء كاملة لاسيما عبر المفاوضات السياسية والسلام، فضلًا عن مهنية وحرفية المفاوض المصري الذي ساهم في معركة استراد الأرض والكرامة.

وقال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن نصر اكتوبر - الذي تحقق رغم ضعف الإمكانيات و التحديات التي واجهت مصر آنذاك- كان له الفضل في تعزير ريادة مصر في محيطها سواء بالمنطقة العربية أو بالفارة الأفريقية أو بحوض البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف ان ملحمة نصر أكتوبر عكست التفاف الشعب خلف قيادته الحكيمة في فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وأبرزت الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع المصري، بالإضافة إلى وجود جيش وطني مخلص مستعد للتضحية من أجل حماية كل شبر من أرض الوطن.

وشدد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية على أن حرب اكتوبر رسمت طريق المستقبل للأجيال المتعاقبة لتسير بخطى ثابتة و واثقة نحو تحقيق الامن و الاستقرار والتقدم في وطن تسود فيه قيم الكرامة والحرية.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الندوة التي ينظمها المجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي، تحت عنوان "دبلوماسية الحرب والسلام.. خمسون عامًا على حرب 1973" ، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

ويتحدث استاذ العلوم السياسية الدكتور علي الدين هلال، بالجلسة الأولى للندوة والتي تحمل عنوان "مصر والطريق إلى الحرب"، عن عمليات صنع القرارت الاستراتيجية المصرية ارتباطًا بحرب 1973، فيما يناقش منسق اللجنة الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدائمة السفير محمد انيس سالم، دور الدبلوماسية المصرية في رفع آثار النكسة منذ 1967 وحتى عام النصر.

ويلقي مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب الضوء خلال الندوة -التي يشارك فيها أعضاء المجلس و السلك الدبلوماسي- على "مفوضات الخطوة خطوة وصولًا لاتفاقية السلام".

وتتناول الجلسة الثانية إطلالة على البيئة الدولية والاقليمية في الفترة من 1967 إلى 1973، إذ يتحدث مدير المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور عزت سعد عن "العلاقات المصرية السوفيتية و حرب أكتوبر"، ثم يسلط الضوء استاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال مدير معهد الدراسات العربية على العلاقات المصرية الامريكية في تلك الفترة.

وتختتم الندوة أعمالها بكلمة منسق اللجنة الدائمة للشئون العربية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، حول الدور العربي في حرب 1973 .