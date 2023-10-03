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المرشح الرئاسى المحتمل عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:47 ص
المرشح الرئاسى المحتمل عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة الدكتور عبد السند يمامة
أمين صالح

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أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، أن الدكتور عبد السند يمامة استوفى كافة الأوراق اللازمة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية، كما أنه حصل على تزكية 26 نائبا بمجلس النواب.
 
وقال إن الدكتور عبد السند يمامة، من المقرر أن يجري الكشف الطبي اليوم الثلاثاء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ضمن إجراءات وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن رئيس حزب الوفد سيتقدم بأوراق ترشحه رسميا يوم الخميس ٥ أكتوبر مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وأوضح المتحدث باسم الحملة الانتخابية الدكتور عبد السند يمامة، أن رئيس حزب الوفد قرر اختيار الرمز الانتخابي "النخلة"، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية التي ستحمل شعار «قوم يا مصري».
 
وقال الدكتور ياسر الهضيبى إن الحملة تعمل على مدار اليوم بكامل أنحاء اللجان العامه لحزب الوفد بالمحافظات والمراكز والقرى للتجهيز والإعداد للكشوف الانتخابيه وأعداد المندوبين وأماكن تعليق اللافتات اللازمه للدعاية الانتخابية.
 
 
 
 
 

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