المديريات التعليمية تحدد الطلاب المسموح لهم بأداء امتحان الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحة أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب «النظاميون» لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة في العام الدراسي الجديد 2023/2024 الكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة، ويتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج «نظام منازل» من أحدي الفئات التالية:-

- من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين متتاليين على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.

-الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلم الأساسي «الإعدادية العامة» عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب مع أخذ إقرار علي الطالب بعدم التقدم للسنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل على أن يتقدم الطالب ببيان نجاح من الصف الثاني الى الصف الثالث منازل اعدادية عامة .

- من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 م ورسبوا على أن يتقدم الطالب بيان رسوبه مع اخذ إقرار علية بعدم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة خلال هذه الفترة.

- الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل ويتقدمون لأداء الامتحان بأقرب مدرسة لمحل اقامتهم وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات المقدمة وقانونيتها، وكذلك الطالب الناجح بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ويرغب في التعليم العام من الخارج منازل على أن يقدم الطالب ما يفيد عدم على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.

- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل على أن تحرر الاستمارة من أقرب مدرسة المحل اقامته وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .