المحاكمات × 24 ساعة.. مد الحكم بقضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل ابرزها دعوى، مد الحكم علي المتهمين بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم، وتأجيل خليه داعش حلوان، والمشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل سائق.

الفنان صبري عبد المنعم

محكمة مستأنف المقطم قررت مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل، إلى جلسة 31 أكتوبر.

داعش حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

الشروع في القتل

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وقذفه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

نصاب عابدين

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 8 اكتوبر، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.