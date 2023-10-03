اليوم السابع
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المتحدث باسم الكهرباء: ما تحقق فى الشبكة الكهربائية خلال 10 سنوات "معجزة"

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:05 ص
المتحدث باسم الكهرباء: ما تحقق فى الشبكة الكهربائية خلال 10 سنوات "معجزة" الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما تم عرضه من إنجازات بقطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال موتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف حجم الإنجاز الضخم، الذي تم على مدار نحو 9 سنوات مضت من العمل الجاد والشاق لبناء الجمهورية الجديدة، موكدا أن خبراء الطاقة بالعالم وصفوا ما حدث فى مصر بالشبكة الكهربائية بأنه غير مسبوق.
 
وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة و شركاتها التابعة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جودة الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بجودة متميزة، في ضوء توجيهات الحكومة، موضحاً أنه على الرغم من التحديات العالمية إلا أن قطاع الطاقة قوي ومتماسك وقادر على الوفاء بكل التزاماته.
 
كان مؤتمر "حكاية وطن"، قد طرح على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها  فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246  مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة  لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5  مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2  مليار جنيه.
 
 
 

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