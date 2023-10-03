المتحدث باسم الكهرباء: ما تحقق فى الشبكة الكهربائية خلال 10 سنوات "معجزة"

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما تم عرضه من إنجازات بقطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال موتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكشف حجم الإنجاز الضخم، الذي تم على مدار نحو 9 سنوات مضت من العمل الجاد والشاق لبناء الجمهورية الجديدة، موكدا أن خبراء الطاقة بالعالم وصفوا ما حدث فى مصر بالشبكة الكهربائية بأنه غير مسبوق.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة و شركاتها التابعة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جودة الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بجودة متميزة، في ضوء توجيهات الحكومة، موضحاً أنه على الرغم من التحديات العالمية إلا أن قطاع الطاقة قوي ومتماسك وقادر على الوفاء بكل التزاماته.