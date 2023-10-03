المباحث تستمع لأقوال أصحاب محلات اشتعل بها حريق في السيدة زينب.. صور

كتب بهجت أبو ضيف- عبد الرحمن سيد

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال عدد من أصحاب المحلات المتضررين من اشتعال حريق بالسوق التجاري، خلف مسجد السيدة زينب، وذكروا أنهم فوجئوا باشتعال الحريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وحاولوا السيطرة عليه وإخماده، إلا أن سرعة اشتعال النيران نتيجة المواد البلاستيكية التي تحتويها المحلات، ساعدت على انتشارها وامتدادها لعدد من المحلات التجارية بالسوق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمحلات التي اشتعل بها الحريق، لتقدير حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة المختصة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.