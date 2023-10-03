المئات يشيعون جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم بمسقط رأسه بالدقهلية.. فيديو وصور

الدقهليه شريف الديب

شيع المئات من أهالى قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بعد وفاته عن عمر يناهز 84 عاما.

وأدى أهالى القرية صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الصغير بالقرية.

ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم فى عام 1938 م، في محافظة الدقهلية بالقاهرة وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك التام، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960م.

وفى عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، كذلك نجد أنه قد حصل على درجة الدكتوراه في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.























