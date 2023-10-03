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القومى للإعاقة والوطنية للانتخابات يبحثان مشاركة ذوى الاحتياجات بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:49 م
القومى للإعاقة والوطنية للانتخابات يبحثان مشاركة ذوى الاحتياجات بانتخابات الرئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوى الإعاقة
كتب محمود راغب

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اجتمع ممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحة مشاركة ذوى الاعاقة فى الاستحقاق الانتخابى الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها ديسمبر المقبل، يأتى ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دار الاجتماع حول آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
 
وتخلل الاجتماع الحديث عن تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، وتم الوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المصريين في الخارج، كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت. 
 
تناول الاجتماع أيضاً الحديث عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة والمجلس من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل أى شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الاشخاص ذوي الاعاقة، وتسهيل الأمر عليهم وتذليل اي مشكلات من الممكن ان تواجه عملية تصويتهم، وتعهدت الهيئة بحل أي مشكلة من الممكن أن توجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في العملية الانتخابية . 
 
جدير بالذكر أن الاجتماع حضره من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من الجهاز الإداري والتنفيذي للمجلس والمكتب الفني.
 
 
 

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