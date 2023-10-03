العلاج الحر بالدقهلية تغلق 5 منشآت طبية بسبب مخالفات.. صور

الدقهلية – محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 104 منشآت طبية خاصة تشمل نحو 68 عياة خاصة، 13 عيادة تخصصية ومستشفى خاصة، إلى جانب 22 مراكزا ومعملا من بينهم 11 مركزا غير مرخصة.

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 11 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 5 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته، وجرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 4 شكاوى، ومعاينة 9 منشآت، مؤكدا أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ياتى ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.