"العربي لسيدات الأعمال" يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتب هانى الحوتى

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال، دعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا بأهمية مواصلة مسيرة العطاء للرئيس السيسي وحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني لسنوات من العمل والإنتاج.

واعربت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن خالص شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي في استجابته لمطالب الشعب وعزمه علي الترشح للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقالت عبير عصام: « ندعم استكمال مسيرة الرئيس السيسي المليئة بالإنجازات والتضحيات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية آمال وطموحات الشعب في وطن لكل المصريين وبلد تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتفتح ذراعيها لكل الأشقاء».

وأضافت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن مصر خلال السنوات الماضية شهدت نهضة حضارية واستقرار اقتصادي واجتماعي وسياسية خارجية وداخلية متزنة حافظت على موقعنا الريادي في المنطقة العربية وعلي المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء مؤسسات الدولة التي تم استهداف اضعافها من قبل الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب الاسود للوصول بمصر وشعبها إلى بر الأمان والدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك بعد فترة عصيبة من عدم الأمن والاستقرار وتجاوز تحديات وأزمات اقتصادية غير مسبوقة محليا وعالمياً ضاعفت من معاناة الشعب.

وأكدت أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد حصاد ثمار وخير كثير لكل المصريين لسنوات من العمل والإصلاح المؤسسي والاقتصادي ونتاج مشروعات الدولة القومية المختلفة في مجالات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية وفي الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها.

وأشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي استعادت كرامتها ودورها في تنمية المجتمع والاقتصاد الذي تستحقه كأم ومعلمة ووزيرة وسيدة أعمال، ومنتجة، كما وصلت إلي أعلي المناصب القيادية والعليا في مصر "قاضية ومحافظ" وغيرها من الاستحقاقات التي لم تحصل عليها المرأة في تاريخ مصر.