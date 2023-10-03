اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:26 م
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العثور على جثة مواطن بالطريق العام بالشرقية والتحريات تؤكد وفاة طبيعية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:30 م
العثور على جثة مواطن بالطريق العام بالشرقية والتحريات تؤكد وفاة طبيعية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، أثناء سيره بمنطقة الغشام نطاق قسم ثانى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق العام.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى  الزقازيق العام بوصول "حمد م ص" 60 سنة مقيم الغشام جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية العثور على الجثمان بالطريق العام بمنطقة الغشام نطاق قسم ثانى الزقازيق، وتم نقله من قبل مرفق الإسعاف للمستشفى، وتبين أن المتوفى يعانى من أمراض مزمنة وسقط أثناء سيره بالشارع، وأن الوفاة طبيعية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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الغشام

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