العاهل البحريني وملك الأردن يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين خلال اتصال هاتفي، مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين.



وأعرب الملك عبد الله، للملك حمد، عن خالص تعازيه ومواساته في مقتل عدد من رجال قوة الواجب بقوة دفاع البحرين أثناء تأديتهم للواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).