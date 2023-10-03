الطوارئ التايلاندية: 4 قتلى بإطلاق نار بمركز تجارى فى بانكوك.. فيديو

وكالات

قتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار وقع، الثلاثاء، داخل مركز تجاري رئيسي وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، يعد مقصدا أساسيا للسياح، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وبحسب موقع الحرة، قالت خدمات الطوارئ إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قالت خدمات الطوارئ إن عدد القتلى ارتفع إلى 4 بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه.

BREAKING: At least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall in Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/D54nUPT1XX — World Times (@WorldTimesWT) October 3, 2023

وأضافت أن أحد الجرحى مواطن أجنبي، وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 14 عاما على خلفية الحادث.

وكتب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، على موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في سيام باراغون وأمرت الشرطة بالتحقيق. أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".

ونشر مكتب التحقيقات المركزي التايلاندي صورة على صفحته على فيسبوك لرجل قال إنه المسلح المشتبه به.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا، ومعهم أطفال، يركضون خارج أبواب مركز "سيام باراغون" التجاري.