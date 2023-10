الطوارئ التايلاندية: 4 قتلى بإطلاق نار بمركز تجارى فى بانكوك.. فيديو

قتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار وقع، الثلاثاء، داخل مركز تجاري رئيسي وسط العاصمة التايلاندية بانكوك، يعد مقصدا أساسيا للسياح، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وبحسب موقع الحرة، قالت خدمات الطوارئ إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قالت خدمات الطوارئ إن عدد القتلى ارتفع إلى 4 بعد وفاة شخص متأثرا بجراحه.

BREAKING: At least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall in Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/D54nUPT1XX