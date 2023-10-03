الطاقة المتجددة: تشغيل أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر 2026

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه من المتوقع إنتاج غاز الماثينول الأخضر لأول مرة في مصر من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع القطاع الخاص والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن مشروعات الهيدروجين الاخضر تعتبر منجم الذهب القادم لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة ، كاشفاً أن هذه المشروعات من المتوقع أن توفر ما يزيد عن 45 ألف فرصة عمل مباشرة و حوالى 250 الف فرص عمل غير مباشرة بإجمالي استثمارات تصل إلى 85 مليار مليون دولار.

وأكد أن مصر تستهدف أن تنتج سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية و الرياح ، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.