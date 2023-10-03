اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:15 م
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"الصحة" تكشف جهود الوزارة فى القضاء على فيروس سى.. انفوجراف

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:06 م
"الصحة" تكشف جهود الوزارة فى القضاء على فيروس سى.. انفوجراف جهود وزارة الصحة والسكان خلا 9 سنوات
كتب وليد عبد السلام

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عرضت وزارة الصحة والسكان جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الأتى:- 
 
- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.
- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.
- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.
- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة. 
- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى. 
- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد. 
 
يذكر أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروس سى من خلال منظمة الصحة العالمية خلال أيام .
 
وزارة الصحة
 

 


الصحة

فيروس سى

الالتهاب الكبدى الوبائى



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