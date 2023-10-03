"الصحة" تكشف جهود الوزارة فى القضاء على فيروس سى.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

عرضت وزارة الصحة والسكان جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الأتى:-

- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.

- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.

- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.

- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة.

- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى.

- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروس سى من خلال منظمة الصحة العالمية خلال أيام .