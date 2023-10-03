اليوم السابع
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الصحة العالمية تعقد الدورة السبعين لشرق المتوسط بالقاهرة بحضور مدير المنظمة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:40 م
الصحة العالمية تعقد الدورة السبعين لشرق المتوسط بالقاهرة بحضور مدير المنظمة مقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة
كتبت أمل علام

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تعقد منظمة الصحة العالمية الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي بالقاهرة في الفترة من الإثنين 9 إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، وقد تقررعقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالحضور الشخصي هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن موضوع الدورة السبعين هو "المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر صحة في إقليم شرق المتوسط.. تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع وبالجميع".

وأضافت المنظمة أنه من المقرر عقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ​​في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة في الفترة من الاثنين 9 إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، وبالنسبة لأعضاء وفد الدول الأعضاء غير القادرين على الحضور شخصيًا، سيتم بث الاجتماع عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني العام لمنظمة الصحة العالمية. ستتم مشاركة تفاصيل الوصول إلى البث المباشر للجلسات في الوقت المناسب.

جدول الأعمال

ستكون الوثائق الرسمية للدورة متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإقليمية في شهر سبتمبر 2023، ولن يتم إرسال الوثائق بالبريد. ويرجى من المشاركين الاطلاع على الوثائق عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى إنه ستقام فعالية "الصحة قول وعمل" في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بالقاهرة، وسيشمل ماراثونا يحضره عدد من مسئولي المنظمة وعلى رأسهم الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعدد من المسئولين المصريين، كما سيتم عقد الجلسة الافتتاحية للدورة السبعين لشرق المتوسط مساء نفس اليوم بمقر المكتب الاقليمى للمنظمة بالقاهرة.


الصحة العالمية

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