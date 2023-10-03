وذكر مكتب التحقيق المركزي في تايلاند - حسبما نقلت قناة (سى إن إن) الأمريكية - أن السلطات المحلية احتجزت المشتبه به وبحوزته سلاح وتعمل حاليا على تقييم عدد الضحايا بالضبط.

وصرح نوبادول ثيامخا قائد شرطة منطقة "فاتوم وان" (لسي إن إن) بأن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 5 من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد) في مركز "سيام باراجون" التجاري.

