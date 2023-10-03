اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة العمرانية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:39 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة العمرانية حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية  ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 

يظهر العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لارتفاع درجات الحرارة، ولتفادى حصوله، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:

 

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

 

قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

 

صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

 

لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 
 
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

العمرانية



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