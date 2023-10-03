السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة العمرانية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
يظهر العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لارتفاع درجات الحرارة، ولتفادى حصوله، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
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