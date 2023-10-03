السيطرة على حريق داخل سوق تجارى فى منطقة السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل السوق التجارى خلف مسجد السيدة زينب، دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.