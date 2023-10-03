السلطات الأمريكية تفرض أول "غرامة فضائية" بسبب قمر صناعى خارج "مدار المقبرة"

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أول غرامة لها على شركة انتهكت قواعد مكافحة الحطام الفضائي، حسبما أعلنت اللجنة أمس الاثنين.

وفقا للجنة، يتعين على Dish Network أن تدفع 150 ألف دولار للمفوضية بسبب فشلها في إخراج القمر الصناعي EchoStar-7 الموجود في الفضاء منذ أكثر من عقدين من مداره، وبدلاً من إخراج القمر الصناعي من مداره بشكل صحيح، أرسله Dish إلى "مدار التخلص" على ارتفاع منخفض بما يكفي ليشكل خطر الحطام المدارى.

وقال رئيس مكتب إنفاذ القانون، لويان إيجال، في البيان الذي أعلن عن تسوية ديش نيتورك: "مع تزايد انتشار عمليات الأقمار الصناعية وتسارع اقتصاد الفضاء، يجب أن نتأكد من امتثال المشغلين لالتزاماتهم .. هذه تسوية اختراقية، توضح تمامًا أن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لديها سلطة إنفاذ قوية وقدرة على إنفاذ قواعدها ذات الأهمية الحيوية بشأن الحطام الفضائى".

وبحسب وكالة رويترز، في عام 2002، أطلقت شركة ديش نيتورك القمر الصناعي إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، وهو مجال من الفضاء يبدأ على ارتفاع 36 الف كيلو متر فوق الأرض. ووافقت في عام 2012 على خطة لتخفيف الحطام المداري تقضي بإرسال الصاروخ EchoStar-7، عند الانتهاء من مهمتها، على 300 كيلو متر فوق المكان الذي كانت تتمركز فيه، إلى "مدار مقبرة" حيث لا يشكل أي خطر على الأرض أو الأقمار الصناعية النشطة الأخرى.

لكن في عام 2022، أدركت ديش نتورك أن القمر الصناعي كان لديه وقود دافع منخفض، ولن يكون لديه ما يكفي لإرسال القمر الصناعي إلى وجهته المقصودة، وبدلاً من ذلك، انتهى القمر الصناعي على ارتفاع 122 كيلو متر فقط فوق مناطق المدار الثابت بالنسبة للأرض.

كان الحطام الفضائي، الذي تم تعريفه على نطاق واسع من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على أنه أجسام اصطناعية تدور حول الأرض وليست مركبات فضائية عاملة، مصدر قلق متزايد للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويقولون إنه كلما زاد عدد المواد القديمة التي تبقى في المدار، كلما كان من الصعب على الأقمار الصناعية القادمة أن تبدأ وتكمل مهمات جديدة.

وفي عام 2022، تبنوا قاعدة تلزم مشغلي الأقمار الصناعية بالتخلص من أقمارهم الصناعية - في غضون خمس سنوات من اكتمال المهمة.