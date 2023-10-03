وقال رئيس المجلس -وزير الخارجية الأسبق- في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر نجحت في استعادة ريادتها في محيطها العربي والإفريقي وبمنطقة المتوسط في عهد الرئيس السيسي، فضلًا عن عودة دورها المؤثر بالقضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن دول العالم تثمن الدور بالغ الأهمية الذي قام به الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك العمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بجانب المساعي لتحقيق التنمية المستدامة ليس في مصر فقط بل بالقارة الإفريقية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن شعب مصر لن ينسى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية عقب محاولة اختطاف الوطن من قبل جماعة الإخوان، وأنه حمل على عاتقه إدارة البلاد في فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر والوطن العربي، داعيًا شعب مصر إلى الالتفاف خلف تلك القيادة الوطنية الحكيمة.