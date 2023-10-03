اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:07 م
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السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بمركز المنشاة في سوهاج

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:29 م
السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بمركز المنشاة في سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الثلاثاء ، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات ، لاتهامه بإحراز جوهرا مخدرا بقصد التعاطى، بدائرة مركز دار المنشاة ،

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو  من العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . ن.م 33 عاما ) عاطل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" والشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة  وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


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