السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بمركز المنشاة في سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . ن.م 33 عاما ) عاطل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" والشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.