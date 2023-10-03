السجن 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة الحشيش فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 سنة، لاتهامه بإحراز جوهرا مخدرا بقصد التعاطى، بدائرة مركز دار المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . ش 34 عاما ) عاطل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد التعاطي بعد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.