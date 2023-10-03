الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة.. صور

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وزيارة قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (1)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (2)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (3)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (4)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (5)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (6)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (7)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (8)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (9)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (10)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (11)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (12)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (13)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (14)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (15)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (16)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (17)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (18)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (19)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (20)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (21)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (22)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (23)
الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (24)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة