الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة.. صور

كتب محمد الجالى

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وزيارة قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.