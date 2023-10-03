الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط (مهندس كهربائى- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية".

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك محل مصوغات ذهبية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات أجنبية ومحلية" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.