اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.3 مليون جنيه فى الجيزة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:55 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.3 مليون جنيه فى الجيزة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (عدد 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جرام - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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