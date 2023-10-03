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الجالية المصرية بميلانو تحرر توكيلات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:37 م
الجالية المصرية بميلانو تحرر توكيلات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية
كتب محمود راغب

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وثق اليوم الثلاثاء، أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة. 
 
 
وقال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ورئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية، إن أبناء مصر بميلانو حرصوا على توثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة قاطعة منهم بدعم الرئيس السيسي. 
 
وطالب عبد القادر جميع المصريين في ميلانو وإيطاليا جميعها والتي بها أكبر جالية مصرية بإيطاليا بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأكد عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بإيطاليا على ضرورة توجيه رسالة من خلال هذه الانتخابات للعالم أجمع بمدى إيمان المصريين بالخارج بقائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
المصريون في ميلانو
 

المصريين في ملانو
 

مصريو ميلانو

 


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