التعليم تحدد مصروفات المدارس الرسمية للغات.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس التجريبية 2023/2024، من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتي نصت على أن تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس الرسمية للغات وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن يحصل، بالإضافة الى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى للتلاميذ بهذه المدارس.

وقالت الوزارة إن مصروفات المدارس كالتالى:

مصروفات رياض الأطفال 1400 جنيه.

- مصروفات المرحلة الابتدائية 1700 جنيه.

- مصروفات المرحلة الإعدادية 2000 جنيه.

- مصروفات المرحلة الثانوية 2200 جنيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المتميزة المنشأة قبل صدور هذا القرار كان يصدر لكل مدرسة قرار خاص علي حدة، ويطبق نص المادة رقم 20 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 علي المدارس السمية المتميزة المنشأة بعد صدوره، موضحة أنه تم زيادة خدمات اللغات بالمدارس التجريبية المتميزة للعام الدراسي الجديد:-

- مصروفات مرحلة رياض الأطفال المستويان الأول والثاني kg1, kg2 جنيه 1811.59.

- مصروفات المرحلة الابتدائية بزيادة نسبة الـ 5%سنوياً علي النحو التالي:- 2227,11 جنيه.

- مصروفات الصف الأول والثاني الإعدادي .. 2792,40 جنيه.

- أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي حتي نهاية صفوف المرحلة الثانوي وفقاً لما سبق ايضاحه، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر بكل مدرسة علي حدة، والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% علي بند الخدمات.