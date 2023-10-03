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التعليم تؤكد انتظام العام الدراسى الجديد فى المدارس وحضور مرتفع للطلاب

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:00 ص
التعليم تؤكد انتظام العام الدراسى الجديد فى المدارس وحضور مرتفع للطلاب انتظام الدراسه
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس، فى رابع أيام بدء الدراسة، كما أن هناك حضور مرتفع للتلاميذ فى جميع الصفوف الدراسية وتتابع المديريات والإدارات سير وانتظام الدراسة بالمدارس بشكل يومى، موضحة أنه تم توجيه المدارس بتسليم الطلاب الكتب المدرسية بشكل مباشر.
 
وشددت الوزارة على أن الحضور بالعام الجديد الزامى على جميع الطلاب، مطالبة بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يتخطى نسب الغياب المقررة قانونا.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 

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